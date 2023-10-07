Агенты движения "Атеш" уже давно пробрались в ряды врага и изнутри знают, как россияне готовятся обороняться. На этот раз движение показало фото фортификационных сооружений возле Токмака.
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Агент "АТЕШ" из состава России сообщает, что их подразделение было отправлено на укрепление фортификационных линий у н.п. Токмак, Запорожская область,
– говорится в сообщении движения.
Враг построил фортификационные сооружения
Отмечают, что ему удалось разведать две позиции оборонительных линий:
- Вдоль дороги "Т0408" на выезде из Токмака в сторону населенного пункта Солодка Балка;
- На выезде из селения. Очеревать в сторону Токмака, по дороге "Т0401".
"Информация о слабых местах укреплений и расположение минных полей были переданы в соответствующие структуры ", - подчеркнули партизаны.
Оборонные сооружения россиян возле Токмака / Фото движения "Атеш"
Враг пытается компенсировать потери
Также агенты отметили, что тяжелые потери российских оккупационных войск у Роботиного на Запорожском фронте заставляют российское командование создавать новые укрепрайоны. Но это не поможет врагу.
"Однако даже самые ярые россияне понимают, что украинские силы им не остановить", – выразили уверенность представители "Атеша".
Ситуация возле Токмака
- Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россиянам "поджигает в Токмаке" : они уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения.
- Британская разведка подтвердила, что россияне укрепляют оборону у Токмака. Следовательно, они строят новую линию укреплений на пути в Бердянск в Запорожской области.
- 28 сентября враг сбил свой самолет Су-35 в Токмаке. Истребитель сбил российский ПВО и пилот самолета не выжил.