Наразі достеменно невідомо, скільки окупантів отримали поранення та чи є пошкодження будівель на тимчасово окупованій території нашої держави.

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Під Мелітополем пролунали вибухи

Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що окупантам в українському Мелітополі "гучно не тільки від грози та грому". Зокрема, він розповів, що приблизно о 14:30 під окупованим містом квітла "бавовна".

Жителі міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на Півдні – зі сторони Молочного лиману,

– заявив Федоров.



Приблизне місце "бавовни" під Мелітополем / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

За його словами, на місці вибухів ворог облаштував військові бази й полігони для навчання майбутніх російських солдатів, яких кидатимуть на фронт проти українців. Мер Мелітополя відзначив, що окупанти "спочатку навчаються, а потім мінусуються".

Окупантам біля Мелітополя не надто добре й по-домашньому