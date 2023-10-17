Сообщается, что вертолеты россиян в Бердянске, вероятно, могли поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS. Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что те уже "отработали".

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Потери россиян в Бердянске

Российские СМИ со ссылкой на источник среди российских военных сообщают о значительных потерях захватчиков на аэродроме в оккупированном Бердянске. В частности, кроме вражеской техники, пострадал и личный состав армии оккупантов. Известно несколько жертв среди российских пилотов.

Также есть погибшие из уничтоженного расчета ПВО и охраны складов, которые "накрыли" украинцы. Вертолеты не все уничтожены. Но многие повреждены,

– сообщает источник.

Также российский военный добавил, что нанесенный ущерб российским силам значительный.

Удар по аэродромах на оккупированных территориях

Ночью 17 октября ударили по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска. После мощных взрывов начались пожары и детонации в районе промышленной зоны рядом с аэропортом. Они продолжались около часа. ССО сообщили об уничтожении по крайней мере 9 вертолетов, ПВО, спецтехники, состава боеприпасов и повреждения взлетной полосы.

После удара по аэродрому российские "военкоры" опубликовали фото вероятных обломков ракеты. Маркировка указывает на то, что оружие может иметь дальность действия около 160 километров, что характерно именно для ATACMS.

Впоследствии Белый Дом подтвердил, что Украина получила ракеты ATACMS дальностью до 165 километров. Там добавили, что это означает значительное повышение боевых возможностей Украины, при этом без рисков для резервов США.