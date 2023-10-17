Фото с обломками ракеты опубликовала также медиаплатформа Noelreports. Но подчеркиваем, что эта информация неподтверждённая и США не объявляли о передаче дальнобойного оружия Украине, передает 24 Канал.

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Что утверждают в сети

Так называемые "российские военкоры" публикуют в сети якобы обломки ракеты, нанесшие удар по аэродрому в Бердянске. Маркировка указывает на то, что оружие может иметь дальность действия около 160 километров.

MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?),

– пишет медиаплатформа Noelreports, публикуя фото обломков ракеты.

В сети показали обломки ракеты, которой якобы атаковали Бердянск – больше в галерее:

Официально в США не сообщали о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Впрочем, издание The Wall Street Journal заявляет, что Украина якобы могла получить "небольшое количество ракет тайно"

"Украина давно просит ATACMS – ракету класса "земля-земля", которая могла бы нанести удар далеко в тылу россиян и могла бы быть запущена с помощью HIMARS, которые США ранее предоставили стране", – заявили журналисты WSJ.

Кроме того, ряд западных СМИ в сентябре заявляли, что Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Украина получит ATACMS. Такое обещание прозвучало якобы во время встречи лидеров в Вашингтоне.

Что известно об атаке на аэродром Бердянска и Луганска