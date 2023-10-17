Фото з уламками ракети опублікувала також медіаплатформа Noelreports. Але наголошуємо, що ця інформація є непідтвердженою і США не оголошували про передачу далекобійної зброї Україні, передає 24 Канал.

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Що стверджують у мережі

Так звані "російські воєнкори" публікують у мережі буцімто уламки ракети, якою завдали удару по аеродрому в Бердянську. Маркування вказують на те, що зброя може мати дальність дії близько до 160 кілометрів.

MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?),

– пише медіаплатформа Noelreports, публікуючи фото уламків ракети.

У мережі показали уламки ракети, якою нібито атакували Бердянськ – більше у галереї:

Офіційно у США не повідомляли про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Втім, видання The Wall Street Journal заявляє, що Україна нібито могла отримати "невелику кількість ракет таємно".

"Україна давно просить ATACMS – ракету класу "земля-земля", яка могла б завдати удару далеко в тилу росіян і могла б бути запущена за допомогою HIMARS, які США раніше надали країні", – заявили журналісти WSJ.

Крім того, низка західних ЗМІ у вересні заявляла, що буцімто Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Україна отримає ATACMS. Така обіцянка пролунала нібито під час зустрічі лідерів у Вашингтоні.

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