Російський командувач віддав злочинниі накази підпорядкованим підрозділам дальньої авіації Росії атакували українські об'єкти високоточними ракетами. У рамках кримінального провадження встановлюються усі причетні особи до ракетної атаки по мирних жителях Умані.

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Ракетний удар по об’єктах цивільної інфраструктури Умані

Противник наказав нанести ракетні удари по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителі, серед них шестеро дітей. Крім цього 9 людей отримали поранення, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

Окрім зруйнованої багатоповерхівки ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

Удар по Умані / Фото Володимира Зеленського

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

СБУ з'ясувала, хто командував ударом

СБУ встановила, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

До війни в Україні воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. В результаті за це він отримав генеральське звання та зірку "героя Росії".

На підставі доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Оскільки посадовець переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Довідково! Документуванням воєнного злочину держави-агресора займалася прокуратура спільно з Управлінням СБУ та ГУ Нацполіції в Черкаській області.

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