Российский командующий отдал преступные приказы подчиненным подразделениям дальней авиации России атаковали украинские объекты высокоточными ракетами. В рамках уголовного производства устанавливаются все причастные лица к ракетной атаки по мирным жителям Умани.

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Ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Умани

Противник приказал нанести ракетные удары по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года.

В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них шестеро детей. Кроме этого 9 человек получили ранения, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Кроме разрушенной многоэтажки повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

Удар по Умани / Фото Владимира Зеленского

По данным следствия, оккупанты нанесли воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

СБУ выяснила, кто командовал ударом

СБУ установила, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

До войны в Украине военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. В результате за это он получил генеральское звание и звезду "героя России".

На основании доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по статье нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Поскольку чиновник скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Справочно! Документированием военного преступления государства-агрессора занималась прокуратура совместно с Управлением СБУ и ГУ Нацполиции в Черкасской области.

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