Российский командующий отдал преступные приказы подчиненным подразделениям дальней авиации России атаковали украинские объекты высокоточными ракетами. В рамках уголовного производства устанавливаются все причастные лица к ракетной атаки по мирным жителям Умани.
Смотрите также Заправлял российские танки и вывозил зерно: депутату из Херсона вручили подозрение
Ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Умани
Противник приказал нанести ракетные удары по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года.
В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них шестеро детей. Кроме этого 9 человек получили ранения, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
Кроме разрушенной многоэтажки повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.
Удар по Умани / Фото Владимира Зеленского
По данным следствия, оккупанты нанесли воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.
СБУ выяснила, кто командовал ударом
СБУ установила, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.
До войны в Украине военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. В результате за это он получил генеральское звание и звезду "героя России".
На основании доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по статье нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Поскольку чиновник скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Последние новости о работе СБУ:
- Снайперы СБУ изменяют правила мирового снайпинга. Они показывают умение эффективно работать на больших дистанциях. Так, снайпер СБУ установил новый мировой рекорд. Он уничтожил российского оккупанта с дистанции в 3,8 километра.
- СБУ разоблачили "директора школы" в Херсонской области, которая помогала оккупантам. Женщина решила из-за измены реализовать свои карьерные амбиции.
- Служба безопасности Украины устроило "хлопок" во время незаконных российских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области. Тогда три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени.