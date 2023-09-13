Как оказалось, этот "хлопок" оккупантам устроила СБУ. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники в ведомстве.

Обратите внимание "Выборы" закончились досрочно: украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов на Запорожье

Дроны СБУ атаковали "избирательный участок" оккупантов

Как стало известно, во время незаконных российских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени. Это устроила СБУ.

Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка).

После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены.

Отметим, что информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.

СБУ атаковала "избирательный участок" оккупантов: смотрите видео

Другие подобные случаи

Напомним, что недавно во время псевдовыборов России два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов. Они посетили "избирательный" штаб россиян в селе Скельки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

В результате выборы там закончились досрочно. Взрыв и пожар оккупантам устроила СБУ.

Кстати, после взрывов оккупанты тоже занервничали. В частности, они оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.