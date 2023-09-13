Як виявилось, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела у відомстві.

Зверніть увагу "Вибори" закінчилися достроково: українські дрони потужно атакували штаб окупантів на Запоріжжі

Дрони СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів

Як стало відомо, під час незаконних російських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені. Це влаштувала СБУ.

Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

Зазначимо, що інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.

СБУ атакувала "виборчу дільницю" окупантів: дивіться відео

Інші подібні випадки

Нагадаємо, що нещодавно під час псевдовиборів Росії два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів. Вони завітали у "виборчий" штаб росіян у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

У підсумку вибори там закінчилися достроково. Вибух і пожежу окупантам влаштувала СБУ.

До речі, після вибухів окупанти також занервували. Зокрема, вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.