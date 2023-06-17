Зміна шкільної освіти – чи не перше, за що бралися окупанти на територіях, які їм вдавалося тимчасово захопити. Вони були переконані у тому, що зможуть нав'язати нашим дітям своє мислення.

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Зазвичай наші педагоги демонстрували героїзм та відмовляли окупантам, і могли діяти проти своєї волі через примус та небезпеку. Але деякі вчителі вирішили перейти на бік ворога без будь-яких стимулів з боку окупантів.

СБУ викрила колаборантку

Як заявили в СБУ, колаборантці, яка вирішила обійняти посаду "директора" та допомогти росіянам впроваджувати їхню освіту в українській школі, вже повідомили про підозру. Йдеться про школу у селищі Сиваське, що на Херсонщині.

Місцева мешканка раніше вже працювала директором цієї школи, а згодом перейшла на посаду вчителя. Коли ж прийшли російські окупанти, жінка вирішила через зраду реалізувати свої кар'єрні амбіції.

Окупанти призначили її "директором" Сиваської школи №2, де колаборантка почала активно впроваджувати російські стандарти освіти. Відомо, що вона навіть їздила на "курси перекваліфікації" в окупований Крим.

Жінка проводила пропаганду серед вчителів, дітей та батьків, а на урочистостях за її наказом підіймали російський прапор. За співпрацю з ворогом їй загрожує до 3 років позбавлення волі.