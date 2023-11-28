Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что радиационный фон повышен в 15,5 раза. По словам чиновника, в городе настоящий экоцид.
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Что происходит в Мариуполе
В Мариуполе зафиксирован в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта. Уровень составил 4,04 микрозиверта при уровне безопасности для человека – 0,26 микрозиверта. То есть в 15 раз больше безопасности,
– заявил Андрющенко.
Однако оккупанты поспешили заявить, что такой рост уровня радиации якобы "безопасен" и появился из-за шторма.
Оккупанты не говорят правды о радиационной опасности в Мариуполе: смотрите видео
"На самом деле оба утверждения ошибочны. Действительно, в районе пляжа Песчаный существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", – пояснил Андрющенко.
Что говорят оккупанты об уровне радиации в Мариуполе
Однако он добавил, что настоящая причина высокого уровня и обнажения песков – это не шторм, а российская оккупация, то есть постоянные бомбардировки и ракетные обстрелы города.
Петр Андрющенко сказал, что на самом деле уровень радиации завышен не только на пляже Песчаный, но и на Азовстали. По его словам, если бы там кто-то сделал анализ состава почвы и пыли, разносимой по городу и морю, то картина стала бы по-настоящему апокалиптической.
"Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", – добавил чиновник.
Какие последствия шторма в Мариуполе
- Из-за шторма в Черном море непогода была и в Мариуполе. В частности, там утром 27 ноября в городе только местами у людей было электричество, тепло и вода. На улицах города ветер сломал деревья, профнастил, заборы, ограждения и повредил мусорные баки.
- Петр Андрющенко рассказывал, что у Азовского моря у людей затопило дома. Местные жаловались, что вражеское МВД не выезжало на вызовы.
- Более того, непогода срывала заборы, которыми враг пытался по всему городу прикрыть отсутствие ремонтов. Подробнее о непогоде в Черном море читайте здесь.