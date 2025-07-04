Сейчас уточняют потери россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об атаке

По данным Генштаба, под ударом оказался командный пункт 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Также поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отмечается, что подобные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены "точным возмездием".