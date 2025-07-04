Наразі уточнюють втрати росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про атаку

За даними Генштабу, під ударом опинився командний пункт 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Також уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зазначається, що подібні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті "точною відплатою".