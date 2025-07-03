Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено склади боєприпасів ворога на Донеччині

В ніч проти 3 липня підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів загарбників у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області.

Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню,

– ідеться в повідомленні.

Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

В Генштабі вказали, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.