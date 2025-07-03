Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Операція ГУР "Дроноцид"

Захисники України розповіли про "Дроноцид" – комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БпЛА.

Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія" влаштували, за словами бійців, "місячник анігіляції російських дроноводів".

Комплексна операція "Дроноцид": дивіться відео ГУР

Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників,

– розповіли військові.

Вони підсумували, що було знищено та пошкоджено 42 об'єкти, де засідали російські загарбники.