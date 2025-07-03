Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Операция ГУР "Дроноцид"

Защитники Украины рассказали о "Дроноциде" – комплексной операции по уничтожению позиций российских операторов БпЛА.

Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили, по словам бойцов, "месячник аннигиляции российских дроноводов".

Комплексная операция "Дроноцид": смотрите видео ГУР

В течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников,

– рассказали военные.

Они подытожили, что было уничтожено и повреждено 42 объекта, где заседали российские захватчики.