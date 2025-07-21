Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Как работают наземные дроны ГУР на фронте?

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов – малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции захватчиков,

– отметили в разведке.

ГУР также показало уникальные кадры боевой и логистической работы на фронте с применением современных роботизированных систем.

Украинские разведчики активно применяют наземные дроны против оккупантов / Видео с ютуб-канала ГУР МО

Также разведчики показали экспериментальный наземный дрон с гранатометом – боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях.

"Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям", – отметили в разведке.

В ГУР отметили, что наземные дроны широко используют разведчики для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, топлива и провизии на передовую – без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях.