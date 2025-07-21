Авиационная отрасль российской экономики несет серьезные убытки из-за того, что многие рейсы были отменены. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Украина прилагала и прилагает много усилий к тому, чтобы у России каждый день становилось в меньше денег для продолжения войны.

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Как Украина может давить на Россию?

Андрей Ткачук отметил, что благодаря санкциям украинские военные существенно уничтожили авиационную отрасль в России. По его словам, если аэропорт останавливается хотя бы на 2 часа, то это огромные убытки и проблемы.

Абсолютно каждый дрон себя окупает. Это уже не будущее войны, а настоящее. Дроны делают феноменальные вещи, поэтому надо развивать малые предприятия, где изготавливают беспилотники, проводить реформы в управлении и закупках,

– сказал он.

С начала года бригады, которые имели 1,5 – 5 миллионов гривен на закупку различных типов дронов, сейчас имеют 27 – 30 миллионов гривен в месяц.

Это помогает покупать больше беспилотников напрямую у производителей. Майор ВСУ заметил, что некоторые бригады повысили свою эффективность по поражению врага до 300 – 400%.

Общее процентное соотношение роста поражений во всех Силах обороны - 40 – 50%,

– добавил Андрей Ткачук.

По его словам, стратегия истощения врага, который существенно преобладает каждый день должна совершенствоваться, чтобы становиться максимально эффективной и качественной.

Отметим, в ночь на 21 июля несколько регионов России подверглись массированной атаке дронов, в частности Ростовская и Московская области. В Ростовской области обломки беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале, что частично парализовало движение поездов. В Московской области дроны упали возле жилых домов и патронного завода, в результате чего отменили десятки авиарейсов в нескольких аэропортах.