Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Новый министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что ситуация в аэропортах Москвы "немного лучше, чем была в мае", когда также отменили десятки рейсов самолетов.

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Что известно о коллапсе в аэропортах России?

В России, в частности в московских аэропортах, пассажиры ждали свои вылеты по 12 часов. 75 рейсов пришлось отменить, а 140 – перенести только в аэропорту "Шереметьево". Во "Внуково" также не удалось вовремя выполнить 17 рейсов. Причиной коллапса в российских аэропортах стали временные ограничения на взлет и посадку, что связано с возможным применением БпЛА по территории России.

Некоторые рейсы перенесли в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Все службы перевели на усиленный график.

В России задержали прием и вылет самолетов из-за атаки БПЛА: смотрите видео

Власти не могут прогнозировать введение плана "Ковер", предусматривающего закрытие неба. Но каждый раз работники аэропортов подстраиваются, чтобы наладить работу с питанием и отдыхом для пассажиров.

Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь прежде всего. Понятные неудобства, понятный дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто не будет рисковать,

– отметил российский министр транспорта.

Пассажиры застряли в аэропортах из-за плана "Ковер": видео

Но в сети сообщают, что в аэропортах во время и так сложного периода на людях наживаются. В частности пассажирам, которые застряли, продают воду по 455 рублей или 4,5 евро.

К слову, введения особого положения в Москве начались еще вечером 20 июля. Ограничения вводились во всех четырех московских аэропортах и в Нижнем Новгороде. Чтобы осуществить посадку и высадку пассажиров, аэропорты должны были получить "согласование от соответствующих органов".

В аэропортах Москвы и в других регионах произошел коллапс: смотрите видео

Только под утро ограничения на движение самолетов сняли. Но закрытие воздушного пространства повлекло задержки и в других регионах. Около 9 рейсов пришлось задержать в аэропортах Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и на Сахалине. Более 2,7 тысяч пассажиров ожидают вылет в Москву из тех регионов.

В ночь на 21 июля российское Минобороны заявило, что страну атаковали дроны, ПВО сбила 74 БпЛА. Их уничтожали над Курской, Московской, Ростовской, Брянской и Калужской, Тульской и Липецкой областями. Обломки одного из беспилотников упали на здание железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни.