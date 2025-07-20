Поврежден основной путь из Москвы на Ростов и Сочи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и РЖД.

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Что известно о массовых задержках поездов в России?

Сообщается, что в субботу была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая – Замчалово. Также повреждена станция в Ростовской области.

В связи с "происшествием на станции Лихая" российские СМИ предупреждают о задержках 132 поездов от 33 минут до 15 часов, поскольку вынуждены проходить место происшествия с пониженной скоростью.

Поврежденный перегон является основным путем из Москвы на Ростов и далее на Сочи.

Российские железнодорожники сообщают, что для ликвидации последствий привлечен дополнительный персонал.

В ночь на 20 июля аэропорты Москвы были закрыты из-за украинских беспилотников. Российское минобороны заявило, что было перехвачено и уничтожено 93 украинские БпЛА над 10 регионами России.