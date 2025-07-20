Як повідомили у російському Міноборони, майже сотня безпілотників атакували Росію, найбільше "бавовни" було у Москві та області, передає 24 Канал.

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Як росіяни застрягли в аеропортах через атаку БпЛА?

Аеропорти у російській столиці та передмісті – "Внукове", "Домодєдове", "Шереметьєве" і "Жуковський", а також аеропорти в Нижньому Новгороді, Калузі та Ярославлі тимчасово не приймали й не відправляли рейси. При цьому в Підмосков'ї обмеження вводилися двічі протягом ночі.

Обстановка в аеропорту "Шереметьєво" на тлі масових затримок рейсів через атаки БпЛА: дивіться відео

"Аерофлот" заявив, що змушений "коригувати розклад рейсів" у зв'язку з обмеженнями, запровадженими в "Шереметьєво".

Атмосфера у нічному "Внуковому", де люди змушені чекати через перенесення та скасування рейсів: дивіться відео

Зокрема, повідомляється, що в аеропорту Волгограда скасовано чотири рейси з Москви та у зворотному напрямку до столиці. Ще три – затримуються. Інформація про це розміщена на онлайн-табло міжнародного аеропорту Волгограда.