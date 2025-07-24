Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В частности, пожар начался в Адлере, туристы вынуждены прятаться на подземных стоянках.

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Что известно об атаке на Сочи?

Атаку уже прокомментировали официально. Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической.

Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе.

Взрывы в Сочи ночью 24 июля: смотрите видео

Российские корреспонденты сообщают о по меньшей мере 5 взрывах и работе ПВО.

Справка: Федеральная территория "Сириус" – особое образование в России, находящееся под прямым управлением федеральной власти, но при этом являющееся частью Краснодарского края. "Сириус" создали на базе олимпийской инфраструктуры, оставшейся после Олимпиады в Сочи.

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К слову, OSINT-исследователи пишут о якобы атаке модифицированных дронов Ан-196 "Лютый" на нефтебазу аэропорта "Сочи" в Адлере. По состоянию на 2024 год почти все резервуары объекта были закрыты антидроновой сеткой, но та не помогла.

Напомним, накануне, вечером 23 июля, взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. Почти сразу в Севастополе начали наблюдать проблемы с Интернетом – там якобы сбили 6 беспилотников.