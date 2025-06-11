Котовський пороховий завод у Тамбовській області Росії є ключовим у корпорації "Ростех". Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Де розташований Тамбовський пороховий завод

Пороховий завод перебував під ударом у листопаді 2023, липні 2024 років та травні 2025 років. Підприємство розташоване приблизно за 350-360 кілометрів від державного кордону України, тому туди дістаються дрони Сил оборони. Завод працює на оборону Росії, виконуючи державні замовлення щодо зброї. У Котовську виготовляють піроксилінові порохи, які країна-агресорка використовує для війни та в цивільному секторі.

Так завод спеціалізується на виробництві пороху для всіх видів стрілецької зброї та артилерії. Тут готуються компоненти для російських військово-морських і сухопутних сил та авіації, сухопутних сил. Основні бронебійні снаряди для танків Кремль також закупляє на Тамбовському пороховому заводі. Важливо, що лише на цьому підприємстві виготовляються критично важливі марки порохів.

Чергового удару по такому важливому для Росії заводу Сили оборони завдали 11 червня. Місцеві жителі чули щонайменше 15 вибухів, а після них почалася пожежа. Попри дії російської ППО дрони влучили в ціль. Про наслідки атаки влада поки що не повідомила.

На заводі в Котовську почалася пожежа після вибухів: дивіться відео

Оскільки завод працює на воєнно-промисловий комплекс Росії, то для України він є законною ціллю.