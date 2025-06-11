Котовский пороховой завод в Тамбовской области России является ключевым в корпорации "Ростех". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

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Где расположен Тамбовский пороховой завод

Пороховой завод находился под ударом в ноябре 2023, июле 2024 года и мае 2025 года. Предприятие расположено примерно в 350-360 километрах от государственной границы Украины, поэтому туда добираются дроны Сил обороны. Завод работает на оборону России, выполняя государственные заказы по оружию. В Котовске изготавливают пироксилиновые пороха, которые страна-агрессор использует для войны и в гражданском секторе.

Так завод специализируется на производстве пороха для всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Здесь готовятся компоненты для российских военно-морских и сухопутных сил и авиации, сухопутных сил. Основные бронебойные снаряды для танков Кремль также закупает на Тамбовском пороховом заводе. Важно, что только на этом предприятии изготавливаются критически важные марки порохов.

Очередной удар по такому важному для России заводу Силы обороны нанесли 11 июня. Местные жители слышали не менее 15 взрывов, а после них начался пожар. Несмотря на действия российской ПВО дроны попали в цель. О последствиях атаки власти пока не сообщили.

На заводе в Котовске начался пожар после взрывов: смотрите видео

Поскольку завод работает на военно-промышленный комплекс России, то для Украины он является законной целью.