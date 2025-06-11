Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Атака дронов на Тамбовский пороховой завод 11.06.2025

Коваленко констатировал, что Тамбовский пороховой завод атакован уже далеко не впервые. Сейчас предприятие ставит работу на паузу.

Коваленко отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. Производит порохи, которые оккупанты используют для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии России. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло,

– отметил руководитель ЦПД.

Кстати, предприятие входит в структуру государственной корпорации "Ростех". По некоторым маркам пороха этот завод является единственным производителем в России.

Где расположен Котовский пороховой завод: смотрите на карте