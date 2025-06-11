Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До теми "Ти глянь, чьо там – нам пі***ц": у Тамбовській області БпЛА вразили пороховий завод

Атака дронів на Тамбовський пороховий завод 11.06.2025

Коваленко констатував, що Тамбовський пороховий завод атакований уже далеко не вперше. Зараз підприємство ставить роботу на паузу.

Коваленко наголосив, що цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Виробляє порохи, які окупанти використовують для різних видів стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем. Також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло,

– наголосив керівник ЦПД.

До речі, підприємство входить до структури державної корпорації "Ростех". За деякими марками пороху цей завод є єдиним виробником у Росії.

Де розташований Котовський пороховий завод: дивіться на карті