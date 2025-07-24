Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Смотрите также В СНБО подтвердили атаку на один из крупнейших нефтехимических заводов России

Что известно об атаке дронов на Сочи?

Мэр Сочи официально сообщал о возгорании нефтебазы на улице Таврической. В OSINT-сообществах отметили, что нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере могли атаковать модифицированные дроны Ан-196 "Лютый". По состоянию на 2024 год почти все резервуары объекта были закрыты антидроновыми сетками, но те не помогли.

Попадание по нефтебазе также подтвердил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. Эта федеральная территория – особое образование в России, находящееся под прямым управлением федеральных властей, но при этом являющееся частью Краснодарского края.

Кроме этого, аналитики подчеркнули, что вследствие атаки БпЛА является поражение железнодорожного пути, вероятно, случайно.

Последствия ударов по Сочи: смотрите видео свидетелей

Расположение, вероятно, пораженного железнодорожного пути / Фото OSINT-аналитиков