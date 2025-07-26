Де розташований Ставропольський радіозавод сигнал на карті, як далеко від України, – розповідає 24 Канал.

До теми Під ударом – радіозавод: російський Ставрополь зранку атакували БпЛА

Де розташований радіозавод "Сигнал", який атакували дрони 26 липня?

Наші джерела в СБУ підтвердили ураження виробничих потужностей важливого російського підприємства у Ставрополі. Один з ударів припав на корпус №2 (цеху №5), де розташоване коштовне імпортне обладнання. Зокрема, там зберігалися станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксували в корпусі №1 радіозаводу. Там розташований цех радіоелектронних пристроїв №17.

"Сигнал" постачає необхідні частини для авіації й радіоелектронної боротьби, зокрема, станцій "Смальта", "Гарденія" і РЕБ-комплексів, таких як "Тополь-Е". До речі, цей завод перебуває під міжнародними санкціями.

Радіозавод розташований у Ставрополі Ставропольського краю Росії. Відстань до Києва перевищує 1000 кілометрів, до Запоріжжя – майже 560, до Одеси – 885, до Миколаєва – майже 780.

Де розташований радіозавод "Сигнал": дивіться на карті