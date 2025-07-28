Вероятно, работала ПВО. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Крым?

Воздушная тревога на территории временно оккупированного полуострова продолжалась ориентировочно с 15:45 до 16:15. В зоне риска были Севастополь и западный берег Крыма.

Россияне убеждают – ВСУ якобы осуществили пуски противокорабельных крылатых ракет "Нептун" из акватории Одессы.

Силы ПВО флота работают в море на расстоянии 60 километров,

– сообщили мониторинговые каналы оккупантов.

Воздушная тревога в Крыму: смотрите видео

Напомним, недавно агенты "Атеш" сообщили об атаках беспилотников Сил обороны Украины на военные объекты в оккупированном Крыму и Ставропольском крае России.

Речь идет о БЭКах, оснащенных FPV-дронами, которые пытались пробиться к расположению 1096-го зенитного полка и 102-го отряда подводных диверсионных сил и средств.