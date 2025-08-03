Постраждалих попередньо немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку БпЛА на Воронеж?

Російські телеграм-канали повідомляють про роботу ППО у Воронежі. Над містом нібито є українські БпЛА.

Дрон пролітає низько над Воронежом: дивіться відео (присутня лайка!)

Очевидці чули від 15 до 20 вибухів, на околицях міста бачили яскраві спалахи. Зі слів місцевих, БпЛА летіли дуже низько. Атака, за інформацією пропагандистських медіа, почалася близько 00:20.

Вибух у Воронежі: дивіться відео

Губернатор області Гусєв попередив про "тривогу у зв'язку із загрозою безпосереднього удару БпЛА".

Вибухи лунали також у селі Нова Усмань. Там загорівся дах приватного будинку та сусідні будівлі. Навколо розкидані уламки в радіусі 100 метрів. Ніхто, за наявною інформацією, не постраждав.

Телеграм-канали припускають, що це може бути результат невчасної роботи російської РЕБ.