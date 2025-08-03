Пострадавших предварительно нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что известно об атаке БпЛА на Воронеж?

Российские телеграмм-каналы сообщают о работе ПВО в Воронеже. Над городом якобы есть украинские БпЛА.

Дрон пролетает низко над Воронежем: смотрите видео (присутствует ругань!)

Очевидцы слышали от 15 до 20 взрывов, на окраинах города видели яркие вспышки. Со слов местных, БпЛА летели очень низко. Атака, по информации пропагандистских медиа, началась около 00:20.

Взрыв в Воронеже: смотрите видео

Губернатор области Гусев предупредил о "тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА".

Взрывы раздавались также в селе Новая Усмань. Там загорелась крыша частного дома и соседние здания. Вокруг разбросаны обломки в радиусе 100 метров. Никто, по имеющейся информации, не пострадал.

Телеграм-каналы предполагают, что это может быть результат несвоевременной работы российской РЭБ.