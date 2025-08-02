Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что Украина провела много серьезных операций на территории России. В этом случае важно вспомнить об операции "Паутина".

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Как Украина переносит войну на территорию России?

Как отметил британский полковник, Украина нашла способ, как перенести войну на территорию России. Атаки беспилотниками оказались особенно эффективными. Важно, что удается достигать коллапса в гражданских аэропортах.

Думаю, что коллапс среди гражданской авиации и массовая отмена рейсов имеют особое значение. Мы уже видели видео, что в аэропортах едва не бунты начинались. Пассажиры вели себя агрессивно,

– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.

Добавим, российский аэропорт "Домодедово" находится на грани банкротства. Они имеют 70 миллиардов рублей долга и обязательства выплатить 8 миллиардов в следующем году. Пассажиропоток аэропорта существенно снизился на протяжении последних лет.

Кроме того, в российских аэропортах регулярно происходят задержки из-за атак беспилотников. К примеру, недавно там отменили или перенесли более 100 рейсов.