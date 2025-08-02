В результате взрывов в России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - центр".



2 августа 2025 года на территории Волгоградской области государства-агрессора вышел из строя магистральный газопровод “центральная азия – центр” который является системой газопроводов, принадлежащий "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

После сообщений о грохоте на отрезке магистрального газопровода, российские экстренные службы выехали на место происшествия

По словам местных жителей в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.