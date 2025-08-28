Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Яку російську техніку знищили бійці?

За даними СБУ, загальна вартість знищеної техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад 250 мільйонів доларів США, а для експорту – у 2,5 раза дорожче.

Зокрема, на рахунку українських спецпризначенців тепер:

  • чотири ЗРК "ТОР-М2"
  • три ЗГРК "Панцирь"
  • два ЗРК "С-300"
  • один ЗРК "БУК-М3"
  • радар 50Н6 "С-350"
  • РЛС "Каста-2Е2"
  • РЛС "Подльот"
  • РЕБ "Житель"
  • РЛС "Небо-СВУ"
  • РЛК 55Ж6М "Небо-М"

В СБУ додали, що ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти українським далекобійним безпілотникам.

А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу,
– йдеться в повідомленні.

