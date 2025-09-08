Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.

Які об'єкти атакували кіберфахівці ГУР?

Об'єктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток ("Роспетрол"), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл".

За інформацією джерел 24 Каналу в розвідці, внаслідок операції державі-агресорці було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Також цього ж дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".

Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу,

– повідомили джерела видання.

Зазначається, що оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", яка причетна до вбивств сотень цивільних українців, зокрема жінок і дітей.

Крім того, фахівці атакували десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.

Фахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку / Фото: джерела 24 Каналу

Джерела в українській розвідці наголошують: робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній, які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора.

