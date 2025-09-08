Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.
Какие объекты атаковали киберспециалисты ГУР?
Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", которая отвечает за функционирование топливных карточек ("Роспетрол"), а также серверы "Ростелеком" и "Лукойл".
По информации источников 24 Канала в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.
Также в этот же день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".
Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, полностью остановивших ее работу,
– сообщили источники издания.
Отмечается, что оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", причастной к убийствам сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.
Кроме того, специалисты атаковали десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.
Специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку / Фото: источники 24 Канала
Источники в украинской разведке подчеркивают: работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, способствующих войне, будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора.
ГУР продолжает операции: последние новости
- День военной разведки Украины также "отпраздновали" в Москв0е. В этот день столица страны-агрессорки была украшена открытками от ГУР МО. Они напоминали россиянам, что ответственность неизбежна.
- Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО остановили прорыв оккупантов к границам Днепропетровской области. Малыми группами россияне хотели пройти за линию столкновения и занять огневые позиции в постройках, однако по их укрытиям ударили дронами.
- В августе этого года департамент активных действий ГУР МО Украины провел операцию в Черном море. С помощью дронов был уничтожен ряд объектов оккупантов. Среди потерь оккупантов - катер, РЛС и РЭБ.