Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Какие объекты атаковали киберспециалисты ГУР?

Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "передовые платежные системы", которая отвечает за функционирование топливных карточек ("Роспетрол"), а также серверы "Ростелеком" и "Лукойл".

По информации источников 24 Канала в разведке, в результате операции государству-агрессору был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.

Также в этот же день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

Украинские киберспециалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, полностью остановивших ее работу,

– сообщили источники издания.

Отмечается, что оператор "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", причастной к убийствам сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.

Кроме того, специалисты атаковали десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.

Специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку / Фото: источники 24 Канала

Источники в украинской разведке подчеркивают: работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, способствующих войне, будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора.

