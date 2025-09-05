Серед втрат окупантів катер, РЛС та РЕБ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України у телеграмі.
Що відомо про операцію ГУР у Чорному морі?
ГУР провело операцію у Чорному морі у серпні 2025 року. Спецпризначенці вийшли в море і атакували цілі російських окупантів.
У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
- катер типу БЛ-680;
- РЛС "Гарпун-Б";
- РЕБ "Гроза".
Також було спалено 4 антенно-фідерні пристрої ворога. Особовий склад ворога також зазнав втрат.
ГУР знищують цілі окупантів у Чорному морі: дивіться відео
Що відомо про операції ГУР у Криму?
- Раніше ГУР дронами атакували важливі об'єкти окупантів у Криму, знищивши компоненти систем ППО. В уражених цілях окупантів були РЛК "Утьос-Т", Радіотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс", БРЛС МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП.
- Українські спецпризначенці вночі 28 серпня уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму.
- Раніше дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер "БК-16" та знищили три типи російських РЛС у Криму. Йдеться про "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" і 96Л6Е.