Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Що відомо про удар по станції перекачки палива?
Так, цієї ночі підрозділам Сил оборони вдалося уразити лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі на Брянщині.
Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік,
– наголосили у Генштабі.
Удар по російському об'єкту здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та СБУ. Повідомляється, що внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа. Наслідки ураження уточнюються.
Удар по лінійно-виробничій станції на Брянщині: дивіться відео
Як зазначили у Генштабі, Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей.
Інші атаки на російські об'єкти
У ніч проти 29 серпня вибухи лунали й в російському Орлі. Дрони масовано атакували місто. За словами Андрющенка, є результати на землі – наслідки потребують уточнення, але влучання точно було.
За день до цього ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Ймовірно, під залізничними цистернами наповненими пальним, було закладено вибухівку.
Того ж дня українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Сили оборони уразили установку спільної переробки газу та газового конденсату. Крім того, під удар потрапив і Куйбишевський НПЗ, склади боєприпасів та логістичні об'єкти.