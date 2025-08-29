Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про удар по станції перекачки палива?

Так, цієї ночі підрозділам Сил оборони вдалося уразити лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі на Брянщині.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік,

– наголосили у Генштабі.

Удар по російському об'єкту здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та СБУ. Повідомляється, що внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа. Наслідки ураження уточнюються.

Удар по лінійно-виробничій станції на Брянщині: дивіться відео

Як зазначили у Генштабі, Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей.

Інші атаки на російські об'єкти