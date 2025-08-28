Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.
Читайте також За 4 дні СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на понад 250 мільйонів доларів
Що відомо про вибух поблизу залізничної станції?
За інформацією джерел, атака на станцію відбулася близько 05:00. На відеозаписах можна побачити, що під залізничними цистернами, ймовірно наповненими пальним, було закладено вибухівку.
Вже через кілька секунд відбувся потужний вибух шляхом дистанційного підриву. Після цього цистерни охопила пожежа, яка швидко поширилася на територію станції.
За словами співрозмовника журналістів у ГУР, удар по вузловій станції Твер є частиною комплексних заходів зі знищення логістичних можливостей ворога в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.
Вибух знищив інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер: дивіться відео
Бійці ГУР продовжують операції: останні новини
- 28 серпня ГУР атакувало російський корабель "Буян-М" в Азовському морі. Ударом дрона спецпідрозділу "Примари" було пошкоджено РЛС корабля, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт.
- Корабель, який потенційно був готовий здійснити пуски "Калібрів", був змушений залишити бойове чергування у Темрюцькій затоці, зазнавши ушкоджень.