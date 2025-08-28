Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Читайте также За 4 дня СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на более 250 миллионов долларов

Что известно о взрыве вблизи железнодорожной станции?

По информации источников издания, атака на станцию произошла около 05:00. На видеозаписях можно увидеть, что под железнодорожными цистернами, вероятно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.

Уже через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва. После этого цистерны охватил пожар, который быстро распространился на территорию станции.