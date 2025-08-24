В послании объясняется, за что борются украинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО в телеграмме.
Как ГУР поздравляли оккупантов с Днем Независимости Украины?
На разных направлениях фронта по случаю Дня Независимости Украины бойцы ГУР МО осуществили акт массовой доставки "полевой почты" российским оккупантам.
Захватчики получили листовки, в которых напоминание об их неотвратимом финале: "смерть, гниение в украинских черноземах, ад".
А чтобы информация из листовок усваивалась лучше, в комплекте с посланием шли залпы из реактивных систем залпового огня,
– добавили в ГУР.
ВСУ осуществили контратаки на Покровском направлении: что известно?
- На День Независимости главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении.
- Он сообщил, что он оккупантов зачищены села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка и Михайловка.
- Ситуация на фронте остается сложной, но вопрос о дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ решены.