Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про атаку дронів на Орел?
Вночі 29 серпня в Орлі чули близько півтора десятка вибухів. Місцеві розповіли, що в одному з районів міста БпЛА впав у дворі житлового будинку. Уламками нібито вибило вікна, пошкодило фасади та дах будівлі.
Крім того, очевидці стверджують про приліт дрона неподалік місцевого ТРЦ. На відео з мережі видно загорання.
Удар по російському Орлу: дивіться відео
Факт атаки українських безпілотників на Орел та область підтвердив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, є результати на землі.
Офіційний Орел повідомив про 4 пошкоджених "уламками" об'єкта нерухомості та пожежу. Наслідки потребують уточнення, але влучання точно було,
– вказав він.
Водночас російські ЗМІ звітують про одного пораненого внаслідок атаки.
Вибухи в Орлі сьогодні: дивіться відео
Що відомо про інші атаки на російські міста?
28 серпня ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Ймовірно, під залізничними цистернами наповненими пальним, було закладено вибухівку.
Того ж дня українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Сили оборони уразили установку спільної переробки газу та газового конденсату.
Окрім Афіпського, ЗСУ вдалося атакувати Куйбишевський НПЗ. Там спалахнула пожежа. Крім того, під ударом опинилися склади боєприпасів на логістичні об'єкти ворога.