Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке дронов на Орел?

Ночью 29 августа в Орле слышали около полутора десятков взрывов. Местные рассказали, что в одном из районов города БпЛА упал во дворе жилого дома. Обломками якобы выбило окна, повредило фасады и крышу здания.

Кроме того, очевидцы утверждают о прилете дрона неподалеку местного ТРЦ. На видео из сети видно возгорание.

Удар по российскому Орлу: смотрите видео

Факт атаки украинских беспилотников на Орел и область подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, есть результаты на земле.

Официальный Орел сообщил о 4 поврежденных "обломками" объекта недвижимости и пожаре. Последствия требуют уточнения, но попадание точно было,

– указал он.

В то же время российские СМИ отчитываются об одном раненом в результате атаки.

Взрывы в Орле сегодня: смотрите видео

Что известно о других атаках на российские города?