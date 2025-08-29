Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что речь может идти на самом деле не о 17%, а трети всей нефтепереработки России, потому что основные ее мощности расположены как раз в европейской части страны, куда долетают украинские дроны.

Окружение Путина может активизироваться

Вывод из строя мощностей России можно считать как форс-мажор по выполнению ею контрактов. Сегодня, как отметил политолог, она не может быть надежным поставщиком ни топлива, на которое в основном уже есть эмбарго, ни нефти. Чаленко отметил, что надо затрагивать и тему газа и разрушать образ России, как мировой бензоколонки.

"Мы можем поражать до 70% российской нефтепереработки. Есть малозаметный аспект вокруг этих атак. Он заключается в том, что эти объекты находятся в частных руках приближенных к Путину людей, например, Сечина. Теперь создаются серьезные предпосылки, при которых к главе Кремля будут ходить рядами и предлагать завершить войну", – озвучил Чаленко.

Политолог отметил, что российский диктатор на фоне ударов по российским НПЗ и недостатка топлива на автозаправках переводит акцент на другое, в частности говорит о развитии ВПК. Чаленко отметил, что сейчас удары со стороны СОУ максимально эффективны. Однако может быть приобщена тяжелая дипломатическая артиллерия.

Например, Венгрия уже жалуется Трампу, а тот тоже якобы выражает возмущение,

– отметил Чаленко.

К сведению! Премьер-министр Венгрии Орбан пожаловался президенту США Трампу на удары по нефтепроводу "Дружба", через который транспортируется российская нефть в его страну. В атаке он обвинил Украину. Лидер Штатов в ответ заявил, что очень злится из-за этого.

Открытым остается вопрос, где есть предел терпения у российского общества. Ведь ситуация с наличием горючего на бензоколонках России ухудшается, параллельно с этим происходят коллапсы в российских аэропортах, срывается огромное количество авиарейсов. Это становится обыденностью.

Для россиян это серьезный аспект, ведь перекрыть связь между регионами России путем автотранспорта или железной дороги не удастся. Однако россияне до сих пор терпят. В этом самая большая проблема, начинается попытка играть на патриотизме, менять в противоположную сторону причинно-следственную связь,

– объяснил политолог.

Какие НПЗ России были атакованы в августе?