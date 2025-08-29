Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Украина и Россия имеют по несколько продвижений на фронте: отчет и карты ISW за 28 августа
Что известно об ударе по станции перекачки топлива?
Так, этой ночью подразделениям Сил обороны удалось поразить линейно-производственную станцию в районе населенного пункта Найтоповичи на Брянщине.
Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 миллионов тонн в год,
– отметили в Генштабе.
Удар по российскому объекту осуществили подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с ССО и СБУ. Сообщается, что в результате атаки на станции вспыхнул пожар. Последствия поражения уточняются.
Удар по линейно-производственной станции на Брянщине: смотрите видео
Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей.
Другие атаки на российские объекты
В ночь на 29 августа взрывы раздавались и в российском Орле. Дроны массированно атаковали город. По словам Андрющенко, есть результаты на земле – последствия требуют уточнения, но попадание точно было.
За день до этого ГУР уничтожило инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь. Вероятно, под железнодорожными цистернами наполненными горючим, была заложена взрывчатка.
В тот же день украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Силы обороны поразили установку совместной переработки газа и газового конденсата. Кроме того, под удар попал и Куйбышевский НПЗ, склады боеприпасов и логистические объекты.