Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Украина и Россия имеют по несколько продвижений на фронте: отчет и карты ISW за 28 августа

Что известно об ударе по станции перекачки топлива?

Так, этой ночью подразделениям Сил обороны удалось поразить линейно-производственную станцию в районе населенного пункта Найтоповичи на Брянщине.

Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 миллионов тонн в год,

– отметили в Генштабе.

Удар по российскому объекту осуществили подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с ССО и СБУ. Сообщается, что в результате атаки на станции вспыхнул пожар. Последствия поражения уточняются.

Удар по линейно-производственной станции на Брянщине: смотрите видео

Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей.

Другие атаки на российские объекты