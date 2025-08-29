Україна та Росія мають по кілька просувань на фронті: звіт та карти ISW за 28 серпня

Дивіться також Росія провела майже 200 атак по всьому фронту: карта бойових дій 29 серпня
Яка ситуація на фронті?
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Безсалівки, Варачного, Юнаківки, а також у невизначених районах Сумської та Курської областей.
- Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що сталося це на схід від Козачої Лопані (на північ від міста Харків) вздовж автомагістралі E-105 Харків-Бєлгород. Окупанти також атакували поблизу Глибокого, Липців, Вовчанська та Синельникового.
- 27 серпня Росія продовжила наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але успіхів не мали.
- 28 серпня загарбники наступали на Куп'янському напрямку, але також не просунулися. Вони атакували поблизу самого Куп'янська, Соболівки, Голубівки, Кам'янки та у напрямку Колодязного.
- Ворожі війська продовжили наступальні операції й на напрямку Борової, але не досягли успіхів. Атаки були поблизу Борівської Андріївки, Загризового, Греківки та Ольгівки.
- Нещодавно російська армія просунулася на Лиманському напрямку. На кадрах за 28 серпня видно двох російських військовослужбовців, які підіймають прапор на північ від Новомихайлівки. Атаки росіян фіксувалися поблизу самого Лимана, Шандриголового, Новомихайлівки, Глущенкового, Рідкодуба, Нового Миру, Карпівки, Ставків, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Зарічного, у напрямку Ямполя та в районі Серебрянського лісу.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися. Вони атакували у напрямку самого Сіверська, Дронівки, Закітного, поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та Переїзного.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Часовоярському напрямку, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Ступочок.
- Ворожі війська продовжили наступати на Торецькому напрямку, але не досягли підтвердженого просування вперед. Вони атакували поблизу самого Торецька, Олександро-Шултиного, Диліївки, Русиного Яру, Полтавки, Катеринівки, Плещіївки, Щербинівки, у напрямку водосховища Клебан-Бик.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, показують, як окупанти обстрілюють будівлю, зайняту ЗСУ, на півдні Новоекономічного, що свідчить про те, що українська армія нещодавно просунулася в це поселення. Також геолокаційні відеозаписи за 28 серпня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська та на північ від Лисівки. Атаки окупантів були поблизу самого Покровська, Золотого Колодязя, Кучерового Яру, Шахового, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Сухецького, Володимирівки, Красного Лиману, Маяка, Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Звірового, Котлиного, Удачного та Молодецького, а також у напрямку Мирнограда, Променя та Балагана.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували у напрямку самої Новопавлівки, поблизу Горіхового, Новоукраїнки, Філії, Запоріжжя, Грушівського, Іванівки, Товстого.
- Окупанти продовжували наступ на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед. Були атаки поблизу Піддубного, Олександрограда, Андрівки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Комишувахи, Запоріжжя, у напрямку Лісного та Січневого.
- 28 серпня російські війська атакували на Гуляйпільському напрямку поблизу Темирівки.
- Нещодавно як українські, так і російські війська просунулися на заході Запорізької області. ЗСУ – у Приморському, а росіяни – вздовж Придніпровської залізниці у цьому населеному пункті.
- 28 серпня російські війська продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.
Війна в Україні: останні новини
- На фронті за 28 серпня зафіксовано 191 бойове зіткнення. Важкі бої йшли на Покровському та Лиманському напрямках.
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 850 російських окупантів. Росія також продовжує зазнавати серйозних втрат у техніці: вони, зокрема, втратили ще 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 116 автомобільних одиниць тощо.
- ЗМІ пишуть, що Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони між російськими та українськими позиціями. Це, ймовірно, вимагатиме значного збільшення кількості миротворчих військ на континенті.