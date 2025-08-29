Загалом станом на ранок 29 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 080 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 29 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 080 480 (+850),
- танків – 11143 (+4),
- бойових броньованих машин – 23191 (+6),
- артилерійських систем – 32125 (+61),
- РСЗВ – 1476 (+2),
- засобів ППО – 1213 (+1),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414),
- крилатих ракет – 3626 (+28),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60109 (+116),
- спеціальної техніки – 3952 (+0).
Втрати ворога на 29 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони атакували носій "Калібрів"
У ніч проти 28 серпня ГУР атакувало російський корабель "Буян-М" в Азовському морі. Пошкоджено РЛС та борт корабля. Корабель, який потенційно був готовий здійснити пуски "Калібрів", був змушений залишити бойове чергування.
"Буян-М" – малі ракетні кораблі, створені для внутрішніх, закритих морів, таких як Чорне, Азовське або Каспійське море. Вони мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність. Ці бойові одиниці здатні пересуватися судноплавними річками, що дозволяє їм швидко змінювати місця дислокації. Детальніше про ці кораблі читайте у нашому матеріалі.
Як зауважили у Defence Express, це перше в історії успішне ураження корабля FPV-дроном, і це на дальності у понад 350 кілометрів. До цього часу дрони вже атакували катери та судна, але не військові кораблі такого рангу.