Всего по состоянию на утро 29 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 080 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого
Какие потери России по состоянию на 29 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 080 480 (+850),
- танков – 11143 (+4),
- боевых бронированных машин – 23191 (+6),
- артиллерийских систем – 32125 (+61),
- РСЗВ – 1476 (+2),
- средств ПВО – 1213 (+1),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414),
- крылатых ракет – 3626 (+28),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 60109 (+116),
- специальной техники – 3952 (+0).
Потери врага на 29 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны атаковали носитель "Калибров"
В ночь на 28 августа ГУР атаковало российский корабль "Буян-М" в Азовском море. Повреждены РЛС и борт корабля. Корабль, который потенциально был готов осуществить пуски "Калибров", был вынужден оставить боевое дежурство.
"Буян-М" – малые ракетные корабли, созданы для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Эти боевые единицы способны передвигаться по судоходным рекам, что позволяет им быстро менять места дислокации. Подробнее об этих кораблях читайте в нашем материале.
Как отметили в Defence Express, это первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более 350 километров. К этому времени дроны уже атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.