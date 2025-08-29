Всего по состоянию на утро 29 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 080 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 29 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 080 480 (+850),
  • танков – 11143 (+4),
  • боевых бронированных машин – 23191 (+6),
  • артиллерийских систем – 32125 (+61),
  • РСЗВ – 1476 (+2),
  • средств ПВО – 1213 (+1),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414),
  • крылатых ракет – 3626 (+28),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60109 (+116),
  • специальной техники – 3952 (+0).

Потери врага на 29 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны атаковали носитель "Калибров"

  • В ночь на 28 августа ГУР атаковало российский корабль "Буян-М" в Азовском море. Повреждены РЛС и борт корабля. Корабль, который потенциально был готов осуществить пуски "Калибров", был вынужден оставить боевое дежурство.

  • "Буян-М" – малые ракетные корабли, созданы для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Эти боевые единицы способны передвигаться по судоходным рекам, что позволяет им быстро менять места дислокации. Подробнее об этих кораблях читайте в нашем материале.

  • Как отметили в Defence Express, это первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более 350 километров. К этому времени дроны уже атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.