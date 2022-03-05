Вражеский самолет в небе над Черниговщиной был сбит утром 5 марта. Пилот выжил и сейчас был задержан.

Напомним В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик.

Детали о самом пилоте и о задержании пока нет. Однако глава Черниговской ОВ опубликовал фото захватчика, которого удалось задержать.



Задержанный вражеский пилот / Фото с телеграма Вячеслава Чауса



Вражеский пилот приземлился на жилой дом / Фото с телеграма Вячеслава Чауса

По данным СМИ, второй пилот российского штурмовика не выжил. Видеодоказательство опубликовано в телеграме, однако мы не рекомендуем просматривать его уязвимым людям.

В результате падения самолета загорелся дом

По данным ГСЧС, вражеский самолет упал на частный дом, из-за чего возник пожар. Из дома спасли 2 человека, а спасатели ликвидируют пожар.

Кроме того, на территории жилого сектора обнаружили 3 бомбы ФАБ-500, из-за чего спасатели готовят меры по эвакуации жителей окрестных домов.

Последствия падения вражеского самолета в Черниговской области / Фото ГСЧС

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