Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Оперативного командования "Север". Это случилось 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украинские военные сбили вражеский штурмовик

Только что (говорится об 11:36 5 марта – 24 канал) в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик!

– говорится в сообщении.

Оперативное командование "Север" сообщило, что подробности расскажут позже.

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Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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